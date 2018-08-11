وفقدت مروحية من طراز "بيل 412 إي بي" تقل سبعة من عمال الإنقاذ المحليين من محافظة غونما الاتصال بعد ساعة من الإقلاع قبل أن تتحطم.

وقال مسؤولو المحافظة إن آخر شخص كان على متن الطائرة تم انتشاله السبت وأعلن عن وفاته.

وكانت المروحية في رحلة استغرقت ساعتين لرصد فتح طريق جبلي. فيما لم يتضح بعد سبب الحادث.

استمر التحقيق السبت في موقع التحطم، حيث تناثر حطام المروحية، وسقطت أشجار.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن شهود قولهم، إن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية في طقس ضبابي قبل وقوع الحادث.

وذكرت وكالة أنباء كيودو، أن بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع التي تم إرسالها من المروحية تشير إلى أنها كانت تستدير قبل دقيقة من توقفها.

وقالت إن المروحية لم تكن تحمل مسجل بيانات رحلة (الصندوق الأسود).

ولفت مسؤولو المحافظة إلى أن المروحية تعمل منذ عشرين عاما تقريبا، وتم إصلاح محركها في أبريل، لكن لم يكن بها أي خلل منذ استئنافها عملياتها في يونيو.