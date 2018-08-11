وقال ترامب الذي يقضى عطلة في نادي الغولف الخاص به بنيو جيرزي على تويتر "أجريت اتصالا هاتفيا طيبا للغاية مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا وناقشنا موضوعات شتى ولاسيما الأمن والتجارة".

قال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين ناقشا" مجموعة كبيرة من القضايا التجارية والأمنية تشمل الوضع في إيران والشرق الأوسط بشكل أوسع".

وذكر قصر الاليزيه في بيان مقتضب أن الزعيمين ناقشا الأوضاع في سوريا وإيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولكنه لم يشر إلى التجارة.

وكان ترامب وماكرون قد التقيا خلال اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في يوليو تموز حيث انتقد الرئيس الأميركي أعضاء الحلف الذين لم يلتزموا بمستوى الإنفاق الدفاعي المستهدف.