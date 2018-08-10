ووقعت الاتفاقية النادرة في وقت يشهد تدهورا في العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الباكستانية إن الاتفاقية وُقعت في روالبندي يوم الثلاثاء (7 أغسطس آب) بعد انعقاد أول اجتماع للجنة الاستشارية العسكرية الروسية الباكستانية المشتركة يومي السادس والسابع من أغسطس آب الجاري.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن اللجنة الاستشارية العسكرية المشتركة هي أعلى منتدى للتعاون في المجال الدفاعي بين باكستان وروسيا، وفيها تبادل الجانبان الملاحظات حول القضايا الثنائية فضلا عن القضايا الدولية الرئيسية.

من ناحية أخرى، التقى نائب وزير الدفاع الروسي الكولونيل جنرال الكسندر فومين، الذى كان في زيارة لباكستان، يوم الثلاثاء (7 أغسطس آب) مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا في روالبندي وقائد البحرية الأميرال ظفر محمود عباسي في إسلام آباد.