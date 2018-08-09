وانتشرت صور لأجزاء كبيرة من النهر تعرضت لدرجة الجفاف الأسوأ، في المنطقة بين بحيرة كونستانس وشلالات الراين، لتنتج مشهدا غريبا للنهر الشهير، وفقا لموقع صحيفة "مترو".

كما قال مسؤول بهيئة مصايد الأسماك إنهم "شاهدوا أسماك نافقة في مجرى النهر لأيام عديدة".

وأعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن طنا من الأسماك نفق بسبب الحرارة المرتفعة التي أثرت على أنهار سويسرية.

وأظهرت الصور أجزاء جافة بالكامل من الراين، حتى ظهرت الأرضية الرملية المتشققة، في الجزء السويسري من النهر.

ويمر الراين بعدد من الدول الأوروبية، هي ألمانيا وسويسرا والنمسا وفرنسا وهولندا.