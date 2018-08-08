وأفادت "سكاي نيوز" الأربعاء، بأن المقاتلة من طراز "تايفون" أطلقت صاروخ جو- جو، في منطقة تدريب جنوبي إستونيا.

وقال الجيش الإستوني إنه يجري عمليات بحثا عن بقايا الصاروخ الذي يحمل متفجرات يزن رأسها المتفجر 10 كيلوغرامات، مشيرا إلى أنه لم يرصد حتى الآن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وعلق رئيس الوزراء الإستوني، يوري راتاس، على الحادث، بمنشور على فيسبوك، قال فيه :" الحمد لله لا خسائر بشرية"، واصفا الحادث بـ"المؤسف للغاية".

ومن ناحيتها، أصدرت وزارة الدفاع الإسبانية بيانا أقرت فيه بوقوع الخطأ، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

والمقاتلة الحربية الإسبانية جزء من الشرطة الجوية التابعة لـ" الناتو" في منطقة البلطيق.