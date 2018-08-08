ويتوقع أن يضعف الإعصار "شانشان" قليلا مع اقترابه من شرق جزيرة هونشو، حيث سيكون على مقربة من طوكيو في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن طوكيو والمناطق المحيطة بها قد تتعرض لأمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 350 مليمترا، على مدى 24 ساعة حتى ظهر الخميس، وتضربها رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار بسرعة بطيئة للغاية قد تبلغ 15كيلومترا في الساعة، وهو ما يعني احتمال هطول أمطار غزيرة في منطقة ما لفترة طويلة.

وبعدما يضرب المنطقة القريبة من طوكيو، ينتظر أن يهاجم الإعصار الجزء الشمالي الشرقي من هونشو قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية ويتجه صوب المحيط الهادي.

ولن يؤثر الإعصار على غرب البلاد الذي شهد فيضانات مميتة في يوليو. وفقا لـ"رويترز".