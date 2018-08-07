وقال ترامب في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لن تتعامل تجاريا مع كل من يجري معاملات تجارية مع إيران.. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك".

واعتبر الرئيس الأميركي أن العقوبات على النظام الإيراني الذي يعاني من مشكلات اقتصادية وانهيار في العملة، "هي الأشد على الإطلاق".

وأكد ترامب أن العقوبات على إيران "ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى".

وقبيل دخول العقوبات حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، أعلن ترامب في بيان "على النظام الإيراني الاختيار. فإما أن يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما أن يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية".

وكانت العقوبات على إيران رفعت إثر توقيع الاتفاق بشأن ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه ترامب في مايو.

وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 4:01 (توقيت غرينتش)، الثلاثاء، المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.

ومن المتوقع أن تضرب تأثيرات عقوبات واشنطن، بشدة، جوانب عدة من حياة الإيرانيين، ولن يقتصر ضررها على الشق الاقتصادي، بل سيصل مداها على الأرجح إلى الجانب الاجتماعي، وهو الذي يتوجس منه النظام الإيراني.