وقالت الشرطة الإيطالية إنها أغلقت الطريق السريع الذي شهد الحادث، إضافة إلى المنطقة المحيطة في بورجو بانيجالي على مشارف بولونيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سحبا من الدخان الأسود في موقع الحادث، قبل أن يدوي انفجار مهول رافقته كرة ضخمة من اللهب.

وتبع ذلك سلسلة من الانفجارات التي نتجت عن الحادث، الذي نجم، وفق تقرير لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" تصادم شاحنة كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال بمركبات أخرى.

وانفجرت الشاحنة عند الاصطدام، وفق المصدر نفسه الذي دفع هيئة الإطفاء الإيطالية إلى إرسال عدة فرق إنقاذ وطوارئ، بما فيها فرقة بحث وإنقاذ حضرية.

وذكرت قناة "سكاي تي جي 24" التلفزيونية الخاصة أن بعض الجرحى أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير، من بنايات قريبة نتيجة للانفجار.