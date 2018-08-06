الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في فنزويلا، يظهر انفجار الدورن بشكل مفاجئ وتحولها إلى كرة من اللهب.

وذكرت السلطات الفنزويلية أن الجناة استخدموا طائرتين دون طيارة من طراز "إم 600"، تحمل كل منهما نحو كيلو غرام من المواد المتفجرة، إحداهما كانت فوق الرئيس والثانية أمامه تماما.

لكن وزير الداخلية الفنزويلي، نيستور ريفيرول، أعلن أن الجيش نجح في التشويش على الطائرات بمساعدة أجهزتها الإلكترونية، وحولت مسار واحدة لتنفجر بعيدا عن مادورو، فيما تحطمت الثانية من جراء اصطدامها بمبنى.

والأحد أعلنت الحكومة احتجاز 6 أشخاص على صلة بالهجوم، الذي يبرز التحديات التي تواجه مادورو في الحفاظ على السيطرة على الدولة التي عانت أزمة اقتصادية طاحنة.

وقال ريفيرول في بيان على التلفزيون الحكومي: "هذه الأعمال الإرهابية تمثل صفعة على وجه الرغبة التي عبر عنها رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو للمصالحة الوطنية والحوار".

وأضاف وزير الداخلية: "لدينا حتى الآن 6 إرهابيين معتقلين والعديد من الآليات المصادرة، إضافة إلى عمليات تفتيش جرت في فنادق مختلفة في العاصمة حيث تم العثور على أدلة دامغة".

واتهم مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بأنه مسؤول عن الاعتداء، فيما تبنت مجموعة متمردة غير معروفة تضم مدنيين وعسكريين الهجوم.