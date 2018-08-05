ووقع الرئيس سلفا كير ميارديت وخصمه رياك مشار، في السودان المجاور، الاتفاق الذي يعتزم بموجبه زعيم التمرد العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية كنائب أول للرئيس بين 5 في هذا المنصب.

وبحسب الاتفاق، سيكون هناك 20 عضوا من جماعة رئيس جنوب السودان سلفا كير في الحكومة الجديدة، المؤلفة من 35 عضوا، بينما ستحصل جماعة زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان رياك مشار ومجموعات معارضة أصغر على باقي المناصب.

يذكر أن الصراع الذي تفاقم بفعل خلافات شخصية وعرقية، تسبب في مقتل عشرات الآلاف، وشرد ما يقدر بربع سكان البلاد، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، ودمر اقتصاد جنوب السودان الذي يعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط الخام.

ولم تصمد اتفاقات سلام سابقة، وأحدثها كان في 2015، سوى لأشهر قبل أن يتجدد القتال.