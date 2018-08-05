وقالت المتحدثة باسم الشرطة، أنيتا سنتي، في مؤتمر صحفي عقدته في بلدة فليمس عند سفح جبل بيز سيغناس الذي يبلغ ارتفاعه حوالى ثلاثة آلاف متر: "تؤكد الشرطة بحزن أن جميع الركاب العشرين قتلوا".

والطائرة المزودة بـ3 محركات من نوع "جانكرز جي يو52 إتش بي-إتش أو تي"، تم تصنيعها عام 1939 في ألمانيا، وهي ملك شركة "جي يو-آير"، التي أسسها عام 1982 أصدقاء لسلاح الجو السويسري.

وأفادت الشرطة بأن الطائرة كانت تقل خلال تحطمها طاقتها القصوى، أي 17 راكبا و3 من أفراد الطاقم، هم 11 رجلا و9 نساء بينهم زوجان من النمسا مع ابنهما.

وتحطمت الطائرة على السفح الغربي لجبل بيز سيغناس على ارتفاع حوالى 2540 مترا في كانتون غريزون (شرق).

وبحسب الصحيفة السويسرية الناطقة بالألمانية "بليك"، فإن الطائرة أقلعت من تيسان (جنوب سويسرا) متجهة إلى مطار دوبندورف العسكري قرب زوريخ.