وتولى منانغاغوا، وهو رئيس مخابرات سابق، قيادة زيمبابوي بعد الإطاحة بروبرت موغابي في انقلاب في نوفمبر.



وحصل منانغاغوا على 50.8 في المئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي نلسون شاميسا على 44.3 في المئة من الأصوات.



وقال زعيم حركة التغيير الديمقراطيفي زيمبابوي إن الحزب يرفض نتائج انتخابات الرئاسة قبل دقائق من إعلان فوز الرئيس منانغاغوا بها.



وأدلى مورغان كوميتشي بهذا التصريح أمام كاميرات التلفزيون في مقر لجنة الانتخابات حيت تعلن النتائج. وأضاف أن الحركة لا تستطيع التحقق من صحة النتائج قبل أن تصطحبه الشرطة.