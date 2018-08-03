وأصدرت إيطاليا تحذيرات حمراء وهي الأعلى على مقياس من ثلاثة مستويات، وذلك بمناطق في وسط وشمال البلاد شمل مدنا سياحية رئيسية ومنها العاصمة روما وفلورنسا والبندقية.



وأعلنت البرتغال أن الحرارة قد تحطم أرقاما قياسيا في الأيام المقبلة وحذرت من مخاطر اندلاع حرائق غابات كتلك التي أودت بحياة 114 شخصا العام الماضي وهي كارثة أجبرت وزير الداخلية على الاستقالة.



وفي ولاية ساكسونيا انهالت بشرق ألمانيا حذرت الشرطة من لمس القذائف والألغام وغيرها من الأسلحة التي ظهرت من بين الأوحال على ضفاف نهر إلبه منذ تسببت موجة الحر في انخفاض كبير في منسوب المياه.



وخلال أسابيع قليلة اكتشفت الشرطة 24 قطعة تعود للحرب العالمية الثانية ألقتها القوات الروسية والغربية والألمانية في نهاية الصراع قرب المياه.