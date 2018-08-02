وأظهر الفيديو، الذي نشرته صفحة التجمع النسائي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المرأة وهي توجه كلمة أمام عشرات المحتجين.

وحسب الترجمة المرفقة بالفيديو، دعت الناشطة إلى الاتحاد لإعادة بناء إيران وعدم الخوف، مؤكدة أن الوقوف صفا واحدا سيمنع أي قوة من ممارسة إسكات صوت الحق.

وهاجمت فساد النظام وإقدامه على هدر ثروات البلاد خدمة لأجندته الخبيثة، قائلة "لماذا يستنزف النفط والكهرباء والموارد الوطنية والمياه".

وحثت الناشطة الشعب الإيراني على عدم السكوت، كما فعل طيلة السنوات الـ40 الماضية، أي منذ اعتلاء الملالي الثورة التي أطاحت بالشاه عام 1979.

وختمت كلمتها بشعار "كفى"، لتختصر بذلك الغضب الشعبي الذي يجتاح البلاد، بسبب تدهور الاقتصاد وانهيار الريال وتفشي الفساد بين الطبقة الحاكمة.

وتشهد معظم مناطق البلاد، منذ الاثنين الماضي، مظاهرات شعبية حاشدة، ينذر تطبيق أول حزمة من العقوبات الأميركية، بتصاعد وتيرتها وسط تزايد الغليان.

فالانتفاضة الشعبية تأتي مع استعداد الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران الأسبوع المقبل، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب.

وأثار ذلك مخاوف الإيرانيين من تعرض البلاد لمعاناة اقتصادية طويلة ومزيد من الاضطرابات المدنية في البلاد، التي تعاني من جراء سياسة نظام الملالي القائمة على هدر الموارد الوطنية لتحقيق أجندته الخبيثة.

وهبط الريال الإيراني إلى مستويات جديدة، الاثنين الماضي، متجاوزا 120 ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين لإعادة الولايات المتحدة فرض أول دفعة من العقوبات الاقتصادية.