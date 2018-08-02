ووصلت المحادثات بين الكونفدرالية العامة للعمل وإدارة البرج بشأن نظام دخول جديد، يقول العمال إنه مسؤول عن طوابير زوار "مرعبة"، إلى طريق مسدود مساء الخميس وأغلق البرج في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش).

ولم يتضح إن كان الإضراب سيستمر حتى الخميس.

وقال مسؤولون نقابيون إن النظام الجديد، الذي بدأ اعتبارا من يوليو تموز في تخصيص مصاعد منفصلة لأنواع مختلفة من حاملي التذاكر، مرهق للعمال الذين يضطرون للتعامل مع السياح المحبطين.

وقالت إدارة الموقع إن أشهر الصيف دائما ما تكون مزدحمة.

وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحي في العاصمة.