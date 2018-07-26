وقال بابار يعقوب سكرتير مفوضية الانتخابات في باكستان للصحفيين "لا توجد مؤامرة ولا أي ضغوط في تأخير النتائج..التأخير سببه تعطل منظومة إرسال النتائج".



وندد شهباز شريف زعيم أحد أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الباكستانية الأربعاء، بما اعتبره عمليات "تزوير فاضحة" خلال عمليات الاقتراع، في حين لا يزال الفرز جاريا، وأعلن أن حزبه "الرابطة الإسلامية-نواز" الذي يحكم منذ خمس سنوات "سيرفضها".



وقال شريف "هذه عمليات تزوير فاضحة بحيث بدأ الجميع في البكاء. ما فعلوه اليوم يعيد باكستان إلى الوراء 30 عاما (...) نحن نرفض هذه النتيجة". وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في لاهور أن "الناس لن يتقبلوها".



وكتب حزب "الرابطة الإسلامية-تواز" على تويتر أنه "يرفض تماما نتائج الانتخابات العامة للعام 2018 بسبب مخالفات واضحة وواسعة النطاق". وأضاف "لقد تم احتساب النتائج في غياب مسؤولي الانتخابات التابعين لنا".



كما اشتكى بيلاوال بوتو زرداري زعيم حزب الشعب الباكستاني من خلل كبير في الجهاز الانتخابي، وكتب على تويتر أن مرشحيه "يشتكون من طرد مسؤولي الانتخابات التابعين لنا من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد. هذا (شيء) لا يُغتفر وفضيحة".