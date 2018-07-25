وقالت قوات الأمن في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه "في هذه المرحلة" من التحقيق "ليس لدينا أي دليل يسمح بتأكيد هذا التبني".

وكان تنظيم داعش أعلن في وقت سابق في بيان أوردته وكالة "أعماق" الدعائية التابعة له مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الأحد، وأسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 13 شخصاً، بينما قتل المهاجم نفسه.

وقالت شرطة مدينة تورونتو، الاثنين، إن المشتبه به في الهجوم المسلح بالحي اليوناني في تورونتو، يدعى فيصل حسين، ويبلغ من العمر 29 عاماً.

من جهتها، ذكرت الأسرة أن حسين "عانى من اضطرابات عقلية شديدة وكان مصاباً بالذهان والاكتئاب طيلة حياته".

وتشهد تورونتو في الفترة الأخيرة تزايداً في أعمال العنف الناجمة عن أسلحة نارية، خصوصاً بسبب العصابات.

ومنذ مطلع العام، شهدت تورونتو 212 عملية إطلاق نار، راح ضحيتها 26 شخصاً، في مقابل 188 حادث إطلاق نار، و17 قتيلاً بالأسلحة النارية خلال الفترة نفسها من العام السابق.