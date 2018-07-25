وقال بيترز الذي يقوم بمهام رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لحين عودتها من إجازة وضع، لتلفزيون نيوزيلندا عندما أشار المحاور لاستفتاء أجري في 2015 ورفض فيه الشعب تغيير علم بلاده: "لدينا علم منذ وقت طويل، قلدته أستراليا، وعليها في الواقع تغيير علمها"، وفق ما نقلت رويترز.

ويشبه علما البلدين شكل علم المملكة المتحدة، في إشارة إلى ماضيهما كمستعمرتين بريطانيتين، والاختلاف الوحيد هو أن علم نيوزيلندا عليه أربع نجوم حمراء، بينما يحمل العلم الأسترالي ست نجوم بيضاء.

وبدأت نيوزيلندا رسميا استخدام علمها في عام 1903 بينما قامت أستراليا بذلك سنة 1952، مع أنها اعتمدت في عام 1901 تصميما مماثلا بخلفية حمراء.

ويتبادل البلدان انتقادات لاذعة بسبب ما يطلق عليه سياسة "الإخفاق في اختبار الشخصية" الذي تطبقه أستراليا وأدى لارتفاع عدد من يجري ترحيلهم من مواطني نيوزيلندا.

وكانت أستراليا قد أعلنت في فبراير إلغاء نحو 1300 تأشيرة، أكثر من نصفها كانت بحوزة نيوزلنديين.