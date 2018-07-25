وتمت دعوة حوالى 106 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة خمس سنوات.



وقال شهود من رويترز ووسائل إعلام، إن الناخبين الباكستانيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهد تنافسا حادا بين لاعب الكريكت السابق عمران خان، وحزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف.



وتشير معظم التوقعات إلى أن النتائج ستسفر عن انتخاب برلمان معلق، مما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية، إذ أن التقدم الطفيف الذي يتمتع به حزب حركة الإنصاف بزعامة خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز، ليس من المرجح أن يؤدي إلى الحصول على أغلبية المقاعد المنتخبة في البرلمان وعددها 272 مقعدا.