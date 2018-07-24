وبدأ الأمر عندما وصف أردوغان في كلمة أمام كتلته البرلمانية في أنقرة إسرائيل بـ "الدولة الأكثر فاشية وعنصرية في العالم"، بعد أن صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الأسبوع الماضي على قانون يعرّف البلاد على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وفق "فرانس برس".

وسارع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الهتاف: "اللعنة على إسرائيل".

وقال أردوغان إن :" ذهنية هتلر التي قادت العالم إلى كارثة كبيرة تنتعش مرة أخرى لدى بعض القادة الإسرائيليين

وكان البرلمان الإسرائيلي أقر الخميس الماضي قانونا ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، وسط اتهامات بأن هذا القانون عنصري تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل.

تركيا ديكتاتورية ظلامية

وسارع نتانياهو إلى الرد على تصريحات أردوغان، قائلا إن تركيا تتحول إلى "ديكتاتورية ظلامية".

وأكد في بيان أن :"أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويزج بعشرات الآلاف من مواطنيه بالسجون (...) تحولت تركيا الى ديكتاتورية ظلامية في ظل حكم أردوغان بينما تحافظ إسرائيل على حقوق متساوية لجميع مواطنيها، قبل القانون وبعده".

وأضاف نتانياهو "حقيقة أن الديموقراطي العظيم أردوغان يهاجم قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، فهذا أعظم اطراء لهذا القانون".

لكن لا يبدو أن هذه التوترات الظاهرية ستؤدي عمليا إلى التأثير على العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وإسرائيل، التي تمتد إلى نحو 60 عاما.

فحتى عندما كانت العلاقات في الحضيض فقد استمر التعاون العسكري والتجاري بين الدولتين ويبلغ التبادل التجاري بينهم 3 مليارات دولارات سنويا.

وتعهد أردوغان خلال حملته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو الماضي، بتجميد العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب ردا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

لكن العكس هو الذي حدث، إذ أعاد أردوغان المحلق التجاري التركي إلى تل أبيب بعد شغور لسنوات، بالتزامن مع يوم تنصيبه في يوليو الجاري.

وترتبط تركيا وإسرائيل منذ عام 1996 باتفاق الشراكة الاستراتيجية وشمل الاتفاق بنود عدة تتراوح بين تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون العسكري والتدريب.

وتركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949، وظلت كذلك لعقود عدة تالية.