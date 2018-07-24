وتحدث التقرير الذي كشف عنه وزير الداخلية هورست زيهوفر ووكالة "بي.إف.في" الثلاثاء، عن هجمات إلكترونية متزايدة مصدرها على الأرجح إيران منذ عام 2014، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف أنه تم رصد الكثير من مثل هذه الهجمات على أهداف ألمانية في عام 2017.

وكانت محطة "أن بي سي" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، في وقت سابق، أن قراصنة إيرانيين خططوا لتنفيذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، واستهداف شركات خاصة.

وتوقع المسؤولون استهداف إيران لشبكات الكهرباء ومحطات المياه وشركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط.