وبحسب القانون، لن تسلم تركيا المقاتلات إلى أن تقدم وزارة الدفاع الأميركية تقريرا مفصلا يشرح "لماذا قد يؤثر هذا الوقف على عملية تصنيع هذه المقاتلات".



وزير الدفاع الأميركي كان قد أرسل إلى الكونغرس رسالة طلب فيها عدم القيام بذلك، كون تركيا شريك في برنامج تصنيع هذه المقاتلات.



وسيصوت مجلس النواب على المشروع هذا الأسبوع، قبل أن يذهب في عطلته الصيفية الخميس.



ومجلس الشيوخ الذي ألغيت عطلته، سيصوت على المشروع في أغسطس.







