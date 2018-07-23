وسمع صوت قوي جدا، يشبه صوت الانفجار، في كل أرجاء العاصمة التركية، في حدود الساعة 3 بعد الظهر. وتوافد العديد من السكان على المواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية لمعرفة ما يقع.

وتأخر المسؤولون في تقديم رد سريع حول الحادث، مما مهد الطريق للشائعات، التي زعمت أن صوت الانفجار كان بسبب حادث في مصنع للصواريخ في أنقرة، فيما قال آخرون إن حادثا إرهابيا هو السبب.

وبعد حوالي ساعة، أصدر محافظ أنقرة، إركان توباكا، بيانا قال فيه إن سبب ما وقع كان خرق جدار الصوت خلقته طائرة من طراز (F-16) كانت تحلق فوق أنقرة بشكل تجريبي، مضيفا: "كانت رحلة مرخصة ولم يتم الإبلاغ عن أي شيء سلبي".