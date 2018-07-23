ووقع الانفجار في منطقة ميناري في بلدة كوندوغا في ولاية بورنو، وفق ما قال إبراهيم ليمان من القوات المدنية المسلحة، التي تساعد الجيش في الحرب ضد بوكو حرام المتطرفة.

وقال ليمان لوكالة "فرانس برس" إن "الانتحاري دخل المسجد حوالي الساعة 5:15 صباحا (4:15 توقيت غرنيتش) أثناء الصلاة وفجّر نفسه، ليقتل 8 مصلين ويصيب 5 آخرين بجروح".

وتابع أن "7 من الضحايا قتلوا في المسجد فيما توفي آخر في طريقه إلى مايدوغوري" كبرى مدن ولاية بورنو.

وغالبا ما تستهدف حركة "بوكو حرام" أهدافا مدنية "سهلة" مثل المساجد والأسواق ومحطات الحافلات في اعتداءات انتحارية.

ومعظم الانتحاريين نساء صغار السن أو فتيات، وقال ليمان إن الهجوم الأخير نفذه رجل في أوائل العشرينيات على الأرجح.

وأفاد عمر غوني، الذي يعيش في كوندوغا، أنه كان في طريقه إلى المسجد حين وقع الانفجار وقد ساهم في إنقاذ الضحايا بمساعدة عناصر القوات المدنية.

وقال: "أخرجنا 7 جثث و6 جرحى. أحد الجرحى توفي في طريقه إلى المستشفى".

وأوضح أن الانتحاري تسلل بين المصلين كواحد منهم، قائلا إن "لم يكن هناك سبيل على الإطلاق أن يعرف أحد بمهمته".