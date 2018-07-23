وذكرت وكالة "فرانس برس" أن اللقاء سيعقد في القدس بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مشيرة إلى أن الطرفين سيتباحثان حول الشأن السوري.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من استقبال بوتن لنتانياهو في روسيا، حيث ناقشا المصالح المشتركة بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بالملف السوري.

وتصدر جدول المباحثات قضية تواجد القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها على الأراضي السورية.

ويرى رئيس وزراء إسرائيل في بوتن العنوان الرئيس لكل ما يحدث في سوريا، فيما يعتبر الرئيس الروسي، نتانياهو الجسر المؤدي إلى البيت الأبيض والرئيس الأميركي دونالد ترامب.