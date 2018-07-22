ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين: "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم"، وأوردت وكالات أنباء إيرانية أخرى تقارير مشابهة.



وتشن إدارة ترامب حملة من الخطب والاتصالات على الإنترنت بهدف المساعدة في الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي ودعمها جماعات مسلحة.

وقال أكثر من 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين إن هذه الحملة، التي يدعمها وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، تهدف إلى العمل بالتنسيق مع حملة ترامب لتضييق الخناق على إيران اقتصاديا من خلال إعادة فرض عقوبات صارمة عليها.

وزادت كثافة هذه الحملة منذ انسحاب ترامب من اتفاق عام 2015، الذي وقعت عليه 7 دول لمنع إيران من صنع أسلحة نووية.

يذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفض فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة من جديد.