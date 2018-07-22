وقالت وزارة الدفاع في بيان تلاه التلفزيون الرسمي ليل السبت إنه "قرابة الساعة الحادية عشرة من ليل الخميس-الجمعة (22,00 ت غ) تعرض موقع باروا العسكري لهجوم من قبل جماعة بوكوحرام الإرهابية."

"الحصيلة المؤقتة هي: في صفوفنا مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح وفي صفوف العدو مقتل عشرة إرهابيين نتيجة الرد الحاسم لقواتنا".

وأضاف البيان ان "عمليات التمشيط التي شرعت بها قواتنا الدفاعية والأمنية لا تزال مستمرة".

وتقع باروا في منطقة نغيغمي في مقاطعة ديفا (جنوب شرق النيجر) غير البعيدة عن بحيرة تشاد التي تعتبر شديدة الوعورة بسبب المستنقعات التي تغطي مساحات واسعة منها، مما يجعلها ملاذا آمنا يختبئ فيه بوكوحرام.

وبالإضافة إلى هجمات بوكوحرام التي تستهدف خصوصا جنوب شرق النيجر فإن البلاد تشهد هجمات أخرى تشنها جماعات متطرفة تتمركز في منطقة الساحل وتستهدف خصوصا شمال البلاد وغربها.