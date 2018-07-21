وذكر بيان لحزب "الحياة الحرة الكردستاني" أن تنفيذ العملية، التي وقعت مساء الجمعة جاءت "ثأرا لدماء 4 كوادر من الحزب اغتالتهم المخابرات الإيرانية داخل إقليم كردستان العراق مؤخرا، من بينهم إقبال مرادي، الذين اغتيل قبل 3 أيام في بلدة بنجوين بمحافظة السليمانية".

وبحسب المصادر، فإن من نفذ العملية التي قالت إيران إنها أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري وقوات التعبئة (الباسيج) هي "وحدات حماية شرق كردستان" الجناح العسكري لحزب "الحياة الحرة الكردستاني" المعروف اختصارا بـ "بيجاك".

ويعد حزب "الحياة الحرة" الجناح الإيراني من حزب العمال الكردستاني الناشط في تركيا.