وكان حكم قد صدر على باك بالسجن 24 عاما، بعدما أدانتها محكمة أقل درجة في أبريل باتهامات بينها الرشوة واستغلال النفوذ.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم المحكمة قولها إنه يجب قضاء جميع الأحكام إذا تم تأييدها.

وكانت باك أول رئيس منتخب ديمقراطيا في كوريا الجنوبية يجبر على الاستقالة حينما أمرتها المحكمة الدستورية بالتنحي بعد فضيحة كشفت عن شبكة فساد من الزعماء السياسيين وأصحاب الشركات الكبرى.

وقضت محكمة سول المركزية الجزئية بأن باك تواطأت مع مساعدين سابقين لإهدار أموال حكومية تبلغ قيمتها نحو 26.49 مليون دولار من جهاز المخابرات الوطني، كما أدينت بالتدخل في اختيار الحزب الحاكم لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية في انتهاك لتعهدات الرئيس باحترام نظام الحزب.

وقال قاضي إنه يمكن لباك التي نفت ارتكاب أي مخالفات ولم تمثل أمام المحكمة الطعن بالحكم.