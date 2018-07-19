وقال ترامب الذي يواجه عاصفة انتقادات بسبب موقفه الذي اعتبر متساهلا جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال قمة هلسنكي، "نحن نبلي بلاء حسنا مع روسيا، ربما أفضل من أي طرف على الإطلاق".

وأضاف خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض "انظروا إلى ما فعلناه. انظروا إلى العقوبات".

وأكد ترامب: "اعتقد ان الرئيس بوتن يعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر .. وبالتأكيد أكثر من الإعلام".

وقال إن بوتن "يفهم ذلك، وهو ليس مسرورا لذلك .. ويجب أن لا يكون مسرورا لذلك لأنه ليس هناك أي رئيس آخر على الإطلاق حازم مع روسيا مثلي".

ولكن، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا التي تتهمها أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 لا تزال تتدخل وتستهدف الولايات المتحدة، قال ترامب "لا".