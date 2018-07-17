وكانت باريس وبرلين ولندن قد بعثت برسالة إلى الإدارة الأميركية طلبت فيها استثناء شركاتها العاملة في إيران من العقوبات الأميركية.

وقال المصدر إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو "لم يردا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا".

وفي مايو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العمل بالعقوبات بحق إيران.

لكن برلين ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي، لا تزال متمسكة بالاتفاق وقدمت بداية يوليو إلى إيران سلسلة "ضمانات" اقتصادية لإنقاذه، لكن طهران اعتبرت أنها غير كافية.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد أكد عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق أن بلاده لن تستثني أي شركات من العقوبات.