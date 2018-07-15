ودافع لافونتانت عن أدائه خلال كلمة أمام المجلس الأدنى بالبرلمان بثها التلفزيون على الهواء، ولكنه قال إن رئيس البلاد جوفينيل مواز قبل استقالته. وقال لافونتانت "كما قلت لكم إنني في خدمة الجمهورية".



وكانت الحكومة في هايتي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري خفض دعم الوقود في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.



ونجم عن هذه الخطوة رفع أسعار البنزين بنسبة 38 في المئة والسولار 47 في المئة مما أثار احتجاجات قام المتظاهرون خلالها بإغلاق طرق ونهب متاجر وإضرام النار في سيارات في العاصمة بورت أوبرنس .



ودفعت هذه الاضطرابات السفارات إلى إغلاق أبوابها وتعليق شركات الطيران رحلاتها لهايتي لأيام.



وأعلن لافونتانت تعليقا مؤقتا لهذه السياسة في محاولة لوقف المظاهرات، ولكن الاحتجاجات استمرت. وكان من المقرر إجراء تصويت على الثقة في حكومته يوم السبت حسبما قالت صحيفة ميامي هيرالد.



وقال صندوق النقد يوم الخميس إنه يتوقع أن تضع هايتي خطة إصلاح معدلة تتضمن تخفيضا تدريجيا لدعم الوقود.