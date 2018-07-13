ولصدور قرار يتعين موافقة 9 أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية مثل روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، مع توقع تصويت المجلس على المشروع، الجمعة.

وقال دبلوماسيون إن واشنطن، ضمنت ما لا يقل عن 7 أصوات، لكن بعض أعضاء المجلس يقولون إن الوقت ليس مناسبا بالنظر إلى محاولات تنشيط عملية السلام.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، وتعصف به حرب أهلية منذ عام 2013 بسبب النزاع السياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.

كانت الحكومة والمعارضة وقعتا، الجمعة الماضي، اتفاقا بشأن الترتيبات الأمنية أعقب اتفاقا لوقف إطلاق النار الشهر الماضي.

بيد أن برلمان جنوب السودان صوت، الخميس، لصالح تمديد تفويض كير حتى 2021 في تحرك سيقوض على الأرجح محادثات السلام، لأن جماعات المعارضة تقول إن التغيير سيكون غير قانوني.