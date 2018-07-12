ووصفت ملالا سياسة ترامب القائمة على فصل الأطفال عن ذويهم من المهاجرين الوافدين بطريقة غير مشروعة بأنها "قاسية".

وتم فصل أكثر من 2300 طفل عن آبائهم، بعد أن بدأت إدارة ترامب تطبيق سياسة "اللا تساهل" مع القادمين بطريقة غير مشروعة في أوائل مايو، مستهدفة مقاضاة كافة من الذين يعبرون الحدود من المكسيك بصورة غير مشروعة. وأوقف ترامب فصل الأطفال الشهر الماضي تحت وطأة غضب شعبي وطعون قضائية.

وقالت الناشطة الباكستانية للصحفيين في ريو دي جانيرو حيث تقوم بأول جولة لأمريكا الجنوبية للترويج لتعليم الفتيات "هذا قاس، هذا جائر وغير إنساني. لا أعرف كيف يمكن لأحد أن يفعل هذا.. آمل أن يلتئم شمل الأطفال بذويهم". حسب ما نقلت رويترز.

وتزور ملالا مدينة ريو دي جانيرو لتدشين توسيع لنشاط مؤسستها الخيرية لتعليم الفتيات (صندوق ملاله) ليشمل أميركا اللاتينية بداية من البرازيل.