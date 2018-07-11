وأكد مولود تشاووش أوغلو أن "تركيا دولة ذات سيادة" وقال إن حيازتها منظومة إس400 المضادة للطائرات جاءت فقط لأنها في حاجة لمثل هذه المنظومة كما أن الخيارات الأخرى قد نفدت، مثل الحصول عليها من الولايات المتحدة.

وجاء حديث تشاووش أوغلو ضمن مناقشة الأربعاء قبيل قمة الناتو في بروكسل، وفق ما نقلت "رويترز".

ولن تكون منظومة "إس400" متوافقة مع منظومات الناتو الأخرى، التي تملكها وتشغلها تركيا.

وقال وزير الخارجية التركي إنه كانت ثمة "حاجة ملحة وحاولت شراءها من دول عدة أخرى ومنها الصين، لكنني حصلت على أفضل صفقة من روسيا، وقمت بشرائها".