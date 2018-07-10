وأوضحت الوزارة في ييان أنها تلقت 93316 طلب لجوء رسمي من يناير وحتى يونيو، أي أقل بـ 18300 طلب مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وجاء السوريون في مقدمة طالبي اللجوء بإجمالي 22520 طلب، ثم العراق بـ 9015، وأفغانستان بـ 6222.

وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، اتخذت السلطات الألمانية قرارات بشأن 125190 طلبا، بانخفاض نسبته 70 بالمائة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وهو ما يشير إلى أن الطلبات المتراكمة بدأت في الانخفاض.

ومنحت برلين نحو 40 ألف شخص حق اللجوء أو الحماية، بينما رفضت 45 ألف طلب، وتم حل 40 طلبا آخر بسحبهم من قبل أصحابهم أو إرسالهم إلى بلد أوروبي آخر لمراجعته.