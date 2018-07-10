ونقلت رويترز عن بيان لوزارة الخزانة الأميركية "نتيجة للإجراء الذي اتخذ اليوم، يتم تجميد كل ممتلكات ... ماهان للسفر والسياحة الموجودة تحت الولاية القضائية الأمريكية".

يأتي ذلك في ظل ترقب إيران لبدء دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، إذ من المنتظر أن تدخل العقوبات الأميركية الصارمة ضد القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة وهو ما يقلق نظام الملالي بسبب نفاد الأموال.

وأعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة على إيران وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر المقبل، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا ستدرج على قوائم سوداء.

والسبت الماضي، أعلنت شركة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن في العالم وقف أنشطتها في إيران، خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية، بعد أن انسحبت أميركا في مايو الماضي، من الاتفاق النووي المبرم في 2015.