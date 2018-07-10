وجاءت استقالة جونسون بعد أيام من توصل ماي إلى موافقة وزراء كبار، بشق الأنفس، على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي استقالة جونسون بعد يوم من استقالة وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز.

واختارت الحكومة البريطانية وزير الإسكان السابق، دومينيك راب، لتولي مسؤولية التفاوض للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد استقالة ديفيز.