وأوضحت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي: "هذا قيد الفحص"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت أن "السلطات تدرس طلبا من إيران لسحب 300 مليون يورو (352.98 مليون دولار) من حسابات بنكية في ألمانيا وتحويل الأموال إلى إيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تسعى لسحب الأموال من البنك الأوروبي الإيراني، خشية أن تواجه نقصا في السيولة حين تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعها المالي.

وأعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة على إيران وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا ستدرج على قوائم سوداء.

وأعلنت شركة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن في العالم، السبت، وقف أنشطتها في إيران، خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية، بعد أن انسحبت أميركا في مايو الماضي، من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأبلغت إيران هيئة الرقابة المالية الألمانية أنها تحتاج الأموال "لتوفرها للمواطنين الإيرانيين الذي يحتاجون للسيولة عند السفر إلى الخارج، في ضوء عجزهم عن الحصول على بطاقات ائتمانية معتمدة".

وتدرس الهيئة الطلب، الذي أطلعت عليه مسؤولين في المستشارية ووزارة الخارجية ووزارة المالية، بحسب الصحيفة.