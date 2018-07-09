وأضاف المركز في تقرير أن العاصفة المدارية كريس تبعد 27 كيلومترا جنوبي كيب هاتيراس في نورث كارولاينا محملة برياح تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز "الأمواج التي أثارتها كريس من المتوقع أن تزيد وتؤثر على أجزاء من سواحل نورث كارولاينا وولايات إقليم الأطلسي الأوسط خلال اليومين القادمين" مضيفا أن بعض الأوضاع الناجمة عن ذلك قد تهدد الأرواح.

كان الإعصار بيريل تراجع إلى عاصفة مدارية السبت ومن المتوقع أن يفقد المزيد من قوته مع نهاية اليوم الأحد.

لكن الهيئة الوطنية للطقس قالت إن بيريل لا يزال يتحرك في مساره صوب جنوبي جزر العذراء الأميركية وعبر غربي بويرتوريكو الاثنين مع احتمال سقوط أمطار يصل منسوبها إلى ما بين خمسة وثمانية سنتيمترات مصحوبا برياح شديدة إلى الأراضي الأميركية التي لا تزال تتعافى من الدمار الذي خلفه الإعصار ماريا العام الماضي.