وبدأت طائرات هليكوبتر في نقل الأطفال الذين خرجوا في حقل قرب الكهف، الذي حوصر فيه الصبية الـ 12 مع مدربهم.

ويأتي ذلك، مع إعلان قائد عملية الإنقاذ، نارونغساك أوسوتاناكورن، بدء عملية إخراج الصبية من الكهف في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش).

ويسعى 13 غواصا أجنبيا و5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إلى إخراج الفتية، الذين لا يجيدون السباحة، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضي.

وقال أحد قادة الجيش المشاركين في العملية إنها قد تستمر ثلاثة أو اربعة أيام بحسب ظروف الطقس في المنطقة.

وتعد الأيام المقبلة حاسمة في إنقاذ الصبية، وهم لاعبون ناشئون لكرة القدم يرافقهم مدربهم، مع توقع هطول أمطار موسمية، الأحد، يمكن أن تتدفق مجددا عبر الكهف.