وقال نتانياهو في تصريحات خلال اجتماع مجلس الوزراء: "لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية والقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية، ليس في مناطق قريبة من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها".

وأضاف: "سنطالب سوريا بالحفاظ على اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 بحذافيرها"، والتي تقضي بوقف إطلاق النار في البر والبحر والجو بين البلدين.

ووصف نتانياهو لقاءه المرتقب مع بوتن بأنه "سيكون هاما"، وقال: "نلتقي بين الحين والآخر من أجل ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين، وبالطبع أيضا من أجل بحث التطورات الإقليمية".

وأضاف: "من البديهي أنني أقيم اتصالا دائما أيضا مع الإدارة الأميركية. هذه العلاقات مع هاتين القوتين العظميين تتحلى دائما بأهمية كبيرة لأمن إسرائيل وخاصة في الفترة الراهنة".