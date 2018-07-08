ووردت أسماء 18632 شخص بينهم أكثر من 9 آلاف موظف في الشرطة و6 آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر.

وأوردت وسائل الإعلام أن المرسوم يعد الأخير قبل رفع محتمل لحالة الطوارئ، الاثنين، وهي المفروضة في تركيا منذ عامين بعد محاولة انقلاب في يوليو 2016.

وتأتي هذه الإقالات قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسة بالأغلبية في الجولة الأولى.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس أن السلطات التركية عزلت بالفعل نحو 160 ألف موظف منذ الانقلاب الفاشل.

ومن بين من اعتقلتهم السلطات هناك أكثر من 50 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وظلوا في السجون خلال فترة محاكمتهم.

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون هذه الإجراءات، واتهم منتقدون أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لتضييق الخناق على المعارضة. وتقول أنقرة إن الحملة ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي.