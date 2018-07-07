وأعلن مسواتي الثالث عن الاسم الجديد للبلاد في أبريل الماضي، خلال احتفالات بمناسبة مرور 50 عام على الاستقلال عن بريطانيا.

وقال الناشط ثولاني ماسيكو في دعواه التي قدمها للمحكمة العليا، إن القرار يعد تقويضا للدستور وإهدارا للمال، خاصة في بلد يوجد به أعلى معدل إصابة بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" على مستوى العالم.

وأظهرت وثائق الدعوى المقدمة، الجمعة، وفق ما نقلت "رويترز"، أن الناشط طلب من المحكمة إلغاء قرار الملك بوصفه نزوة أقدم عليها دون مشورة مع الشعب.

ويكسب معظم مواطني سوازيلاند البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة عيشهم من الزراعة أو كعمالة مهاجرة في جنوب أفريقيا المجاورة.

وتجري سوازيلاند انتخابات كل خمس سنوات، إلا أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء.