وكتب بارنييه على تويتر "سنعكف على تقييم المقترحات لنرى ما إذا كانت قابلة للتنفيذ وواقعية".



وحسب رويترز، اتفقت تيريزا ماي مع مجلس وزرائها على الموقف التفاوضي لبريطانيا بشأن التجارة والجمارك في مفاوضات بريكست، وذلك أثناء اجتماع حاسم مع وزراء بارزين في مقر إقامتها الريفي.



وبعد أشهر من التكتم، توصلت ماي إلى الاتفاق على أمل التغلب على انقسامات في الحكومة ودفع المحادثات المتعثرة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقالت ماي في بيان أصدره مكتبها "اليوم في مناقشات مفصلة وافق مجلس الوزراء على موقفنا الجماعي لمستقبل مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي".



أضافت، "اقتراحنا سيوجد منطقة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤسس لقاعدة مرجعية مشتركة للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية.. اتفقنا أيضا على نموذج جديد للجمارك يرضي قطاع الأعمال مع حرية عقد اتفاقات تجارية جديدة حول العالم".



ويخضع الاقتراح للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي.