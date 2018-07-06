وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض كبار قادة الجيش، الخميس، بمنع مرور شحنات النفط في مضيق "هرمز" إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات الإيرانية.



وقال مساعد وزير الخارجية الصيني تشين شياو دونغ لدى سؤاله في مؤتمر صحفي عن التهديد الإيراني بغلق المضيق: "إن الصين أجرت اتصالات وثيقة بالدول العربية بشأن السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية إيران"، وفق ما نقلت "رويترز".



وأضاف في إفادة صحفية قبل قمة كبرى تجمع الصين والدول العربية تعقد في بكين الأسبوع القادم: "تعتقد الصين أن على إيران بذل المزيد من الجهد للإسهام في السلام والاستقرار بالمنطقة والمشاركة في حماية السلام والاستقرار هناك، خاصة وأنها دولة تطل على الخليج لذا عليها أن تكرس نفسها لتكون جارة صالحة".

ويمر في مضيق هرمز ثلث صادرات العالم من النفط التي تنقل عبر البحار يوميا، كما أنه يربط الدول المنتجة للخام في الشرق الأوسط بالأسواق الرئيسية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية وغيرها.