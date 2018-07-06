وقال قائد القوات الخاصة التابعة للبحرية إن سامارن بونان وهو عضو سابق بالقوة كان ضمن فريق الإنقاذ في إقليم تشيانغ راي، وتوفي ليل الخميس، بعد أن دخل الكهف لوضع أسطوانات أكسجين على طريق خروج محتمل، وفق ما نقلت "رويترز".

ولا يزال 12 طفلا ومدربهم عالقين في كهف بتايلاند منذ 14يوما، حيث تغمر مياه الأمطار الكهف والمسار المؤدي إلى التجويف الذي يقبعون فيه.

وأوضح الجيش في وقت سابق أن المحتجزين من المتوقع أن يظلوا في الكهف لشهور، فليس أمامهم للخروج منه سوى تعلم الغوص أو الانتظار حتى انخفاض منسوب مياه الفيضان داخل الكهف.