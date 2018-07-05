ونقلت الوكالة عن مسؤول في الوزارة قوله "قدمنا اقتراحا لمكتب الأمن الوطني وجهاز الأمن الرئاسي بأن يستبدل المكتب الرئاسي الطائرة ذات الطراز القديم بطائرة جديدة"، مشيرا إلى أن المكتب الرئاسي لم يتخذ قرارا بعد.

ويستخدم الرئيس مون جيه إن طائرة بوينغ 74-400، وهي طائرة معدلة مستأجرة من الخطوط الجوية الكورية، بموجب عقد عام 2014 بقيمة 127.2 مليون دولار، وينتهي العقد ومدته 5 سنوات في مارس 2020.

ويعود تاريخ صناعة الطائرة الرئاسية الحالية، التي يبلغ عدد مقاعدها 200 مقعد، إلى عام 2001، ويمكن أن يكون شراء طائرة جديدة خيارا آخر، لكن الميزانية قد تشكل عائقا.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المكتب الرئاسي سيجدد عقده مع الخطوط الجوية الكورية، التي تعرضت لانتقادات علنية قاسية بسبب انتقادات بشأن تسلط عائلة المالك على بعض الموظفين.