وأظهرت لقطات تلفزيونية امرأة تجلس فوق المنصة الحجرية المقام عليها التمثال.

وقالت هيئة المتنزه الوطني التي تدير متنزه تمثال الحرية لشبكة (سي.بي.اس) التلفزيونية إن الضباط استخدموا الدرج للتسلق واقتربوا لمسافة بضع خطوات منها ويتفاوضون معها.

وذكرت شبكة (سي.ان.ان) إن المرأة بدا في لحظة ما أنها ترفع علما صغيرا أو لافتة لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت محتجة.

وقال مسؤول بالهيئة لشبكة (سي.بي.اس) إنه تم إخلاء جزيرة الحرية بسبب الحادث ونقل السياح لأماكن أخرى.

وأفاد تقرير لشبكة (ايه.بي.سي نيوز) بأن سبعة أو ثمانية محتجين اعتقلوا في وقت سابق بعد أن رفعوا لافتة تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك.

وعلقت سلطات الهجرة سياسة فصل بعض أسر المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأميركية.