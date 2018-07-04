ويأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من غرق عبارة كانت مكتظة بالركاب، في بحيرة توبا، التي تعد واحدة من أعمق البحيرات البركانية في العالم، والذي حصد أرواح أكثر من 200 شخص.

وقالت الوكالة الإقليمية للتخفيف من الكوارث، إنه تأكدت وفاة 29 شخصا في حادث الثلاثاء، ولا يزال 41 شخصا في عداد المفقودين. وجرى إنقاذ 69 راكبا آخرين.

وكانت العبارة تحمل عدد غير معلوم من السيارات عندما بدأت تمتلئ بالمياه وتغرق.

وقال مسؤول بوزارة النقل، لرويترز، إن العبارة كانت قريبة من الشاطئ، وإن الربان صدمها بشعاب مرجانية في محاولة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأظهرت صور على التلفزيون، الثلاثاء، عشرات الركاب يتشبثون بالسفينة، أو يسبحون في المياه، مرتدين سترات الإنقاذ.

وتعاني إندونيسيا، من حوادث متكررة لغرق السفن، بسبب تجاهل قواعد السلامة وحمولة السفن الزائدة عن الحد.